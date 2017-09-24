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Глава минфина США: Трамп не перешел на личности с Ким Чен Ыном

Международная панорама
24 сентября, 20:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, сентября. /ТАСС

Комментируя ситуацию, Стивен Мнучин отказался говорить о том, что намерен предпринять Вашингтон в ответ на заявления Пхеньяна о возможном испытании водородной бомбы над Тихим океаном

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НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего северокорейского лидера "человеком-ракетой", о возможности полного уничтожения КНДР не стоит считать переходом на личности или провокацией, которые только ухудшат ситуацию. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

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"Вовсе нет, это не переход на личности", - заявил глава Минфина, отвечая на соответствующий вопрос. "Речь идет об испытаниях ядерных вооружений, о водородной бомбе, которая существенно мощнее бомб, применявшихся до сих пор. Речь идет о запусках баллистических ракет через воздушное пространство Японии", - пояснил Мнучин. "Подобные вещи нельзя допускать, нельзя продолжать и далее, о чем президент [Трамп] и все остальное мировое сообщество дали ясно понять в Совете Безопасности ООН", - добавил он.

Министр отказался раскрыть, какие меры намерен предпринять Вашингтон в ответ на предупреждения КНДР о возможности провести испытания водородной бомбы над Тихим океаном. "Я вхожу в состав Национального совета безопасности [при Белом доме] и не буду выступать с комментариями на этот счет на шоу. Президент заявил, что все варианты действий остаются в силе. Президенту представили на рассмотрение широкую альтернативу различных опций, он примет решение, когда придет время", - резюмировал глава минфина.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения Северной Кореи с объявлением Пхеньяну войны. Ким Чен Ын отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы, обещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады. После этого Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидера КНДР "ждут такие испытания, каких еще не было".

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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