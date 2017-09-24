Ле Пен считает успех ультраправых на выборах в Германии "пробуждением европейских народов"

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен поздравила своих единомышленников из ФРГ - правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с высоким результатом на выборах в Бундестаг.
"Поздравляем наших союзников из "Альтернативы для Германии" с этим историческим результатом! Это очередной символ пробуждения европейских народов", - написала в воскресенье Ле Пен в Twitter.
Согласно данным экзитполов, АдГ, которая впервые будет представлена в Бундестаге, оказалась на третьем месте с 13,5% голосов. Таким образом, в германском парламенте впервые в современной истории будет представлена крайне правая политическая сила.
Ранее лидер партии Александер Гауланд пообещал объявить "охоту" на нынешнего канцлера Ангелу Меркель. Сопредседатель АдГ Фрауке Петри назвала успех партии на парламентских выборах "политическим землетрясением".