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СМИ: Эрдоган обсудил с Роухани предстоящий референдум в Иракском Курдистане

Международная панорама
24 сентября, 21:00 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 24, сентября. /ТАСС

По данным Анатолийского агентства, лидеры двух стран сошлись во мнении, что проведение референдума станет "причиной хаоса в регионе"

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АНКАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которых они обсудили референдум в Иракском Курдистане, который пройдет в понедельник, 25 сентября. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

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В ходе разговора лидеры отметили, что "плебисцит о независимости курдской автономии необходимо отменить из-за того, что он станет причиной хаоса в регионе".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Багдад выступает против плебисцита, намеченного на понедельник, считая решение курдских властей незаконным. Премьер Хейдар аль-Абади ранее не исключил военного вмешательства в случае, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем. Главы МИД Турции, Ирана и Ирака на полях Генеральной Ассамблеи ООН призвали власти Иракского Курдистана отказаться от проведения референдума, в Вашингтоне и европейских столицах также выступают против этого решения иракских курдов.

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Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Роухани, Хасан Абади, Хейдар, аль- Эрдоган, Реджеп Тайип
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США Иран Ирак Турция
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