СМИ: Багдад потребовал от Иракского Курдистана передать контроль над пограничными пунктами

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Иракское правительство потребовало от властей региона Иракский Курдистан передать под контроль Багдада пограничные пункты. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, центральные власти в Багдаде потребовали от Иракского Курдистана передать под их контроль пограничные пункты, включая аэропорты.

На 25 сентября в Иракском Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.