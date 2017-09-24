СМИ: Багдад потребовал от Иракского Курдистана передать контроль над пограничными пунктами

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Иракское правительство потребовало от властей региона Иракский Курдистан передать под контроль Багдада пограничные пункты. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya.
По имеющейся информации, центральные власти в Багдаде потребовали от Иракского Курдистана передать под их контроль пограничные пункты, включая аэропорты.
На 25 сентября в Иракском Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.