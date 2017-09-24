Впервые в истории современной Германии в Бундестаг проходит правая партия

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) по итогам выборов в Бундестаг становится третьей политической силой в немецком парламенте. Согласно предварительным данным, ей удалось получить 13,2% голосов избирателей, оставив позади и "зеленых", и Левую партию и свободных демократов. Таким образом АдГ становится первой правой партией, которой удалось попасть в Бундестаг в современной истории ФРГ.

Начало и трансформация

"Альтернатива для Германии" появилась в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении долгого времени партию заботила в основном лишь экономическая повестка, тогда ее ключевые требования сводились к тому, что ФРГ нужно вывести из состава еврозоны, чтобы немецкие налогоплательщики не расплачивались по долгам греков. Однако по мере углубления миграционного кризиса в ФРГ и в ЕС эта политическая сила начала наращивать рейтинги именно на теме беженцев, противопоставляя себя политике действующего правительства Ангелы Меркель.

АдГ действительно является правой партией. И от некоторых политических оппонентов в Германии, стране, которая по сей день продолжает расплачиваться за исторические долги нацистского режима, получила характеристику "позор для Германии". Примечательно, что за последние два года члены этой политической силы, среди которых немало бывших однопартийцев Ангелы Меркель, проявили удивительную способность приспосабливаться к ситуации и вынесли из этого выгоду.

До недавних пор правее консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Меркель в ФРГ был вакуум. В партии канцлера не раз пытались подчеркнуть, что "правее" них в немецкой политике существовать никого не может.

Конечно, была и есть Национал-демократическая партия Германии, однако она относится к тем, кого здесь называют политическими маргиналами, ее считают не просто правой партией, а ультраправой, преступной, неонацистской, "наследниками Гитлера". Ее члены постоянно оказываются замешанными в различных скандалах на национальной почве, Федеральный конституционный суд рассматривал возможность ее запрета, но решил этого не делать, пояснив, что в последние годы она потеряла влияние и попросту не представляет существенной угрозы государству.

Именно в этот образовавшийся справа от Меркель вакуум ворвалась АдГ. Она завоевала голоса тех избирателей консервативных взглядов, которые посчитали себя обманутыми. Люди не могли понять, почему блок ХДС/ХСС, будучи самой правой на политическом спектре страны партией, пускает в страну миллионы сирийцев и иракцев, которых по началу не то что интегрировать, а расселять было сложно. АдГ предложила простые и откровенно популистские решения - закрыть все границы, выдворить всех обратно. И данная тактика сработала, несмотря на громкие скандалы в партии.

"Альтернатива" и ее два правых крыла

АдГ можно условно разделить на два крыла - умеренно правое и радикально правое. К радикальному крылу причисляют, к примеру, Бьорна Хекке, который назвал мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора" в сердце столицы. После долгой общественной дискуссии политик был исключен из состава партии, однако, как стало известно из СМИ, далеко не при полной поддержке в ее руководящих кругах.

Еще одним политиком крайних взглядов можно назвать 86-летнего Александера Гауланда, который, к слову, является одним из лидеров партийного списка и номинальным кандидатом в канцлеры. В ФРГ поначалу просто не поверили в то, что такое могло произойти на самом деле - политик в самый разгар предвыборной борьбы потребовал от немцев "перестать испытывать стыд" за преступления национал-социалистов и "начать гордиться усилиями немецких солдат во время двух мировых войн".

Отрицательно этот скандал на рейтинге АдГ не сказался. Газета Frankfurter Rundschau с удивлением отмечала, что эту партию "ничего не может потопить", даже скандалы, подобные тому, что спровоцировал Гауланд.

К более умеренным политикам в рядах АдГ относится один из лидеров политического движения Фрауке Петри, отказавшаяся выставить свою кандидатуру в числе претендентов на пост канцлера. Как отмечают эксперты, это произошло потому, что она не была согласна с радикализацией настроений в партии во время кампании и, в целом, сдвигом вправо.

Именно она обратилась с призывом к сторонникам "Альтернативы для Германии", которые освистывали Меркель на многих митингах в бывших восточногерманских федеральных землях, прекратить свои акции, уважать политических оппонентов и вести культурную политическую дискуссию.

По последним данным, членами "Альтернативы" являются около 25 тыс. человек. Партия представлена парламентах тринадцати федеральных земель страны. Лишь в Гессене она не смогла преодолеть пятипроцентный барьер. В выборах в парламенты Баварии и Нижней Саксонии правые поучаствовать еще не успели.