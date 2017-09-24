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Глава МВД Польши: Меркель заплатила голосами избирателей за открытие границ для беженцев

Международная панорама
24 сентября, 21:49 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 24, сентября. /ТАСС

Мариуш Блащак добавил, что такое решение было принято канцлером ФРГ без согласования с другими европейскими странами

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ВАРШАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава МВД Польши Мариуш Блащак считает, что партия Ангелы Меркель могла бы получить гораздо больше голосов избирателей, если бы не миграционный кризис в Европейском союзе и не решение немецкого канцлера открыть границы для беженцев. Об этом он заявил в воскресенье в вечерней программе Польского телевидения.

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"Канцлер Меркель заплатила высокую цену за свое решение 2015 года об открытии границ Германии", - сказал Блащак. По его мнению, этот шаг был "нарушением законодательства ЕС", сделанным без согласования с другими странами сообщества.

Как считает польский политик, Меркель должна сделать выводы из этого избирательного результата. Он выразил надежду на то, что эти выводы не приведут к событиям, подобным Brexit. "Потому что политика Европейской комиссии, политика нескольких государств Европейского союза привели к такому отношению британского общества", - констатировал он.

В воскресенье в Германии прошли парламентские выборы. По данным экзитпола, проведенного по заказу центральных немецких телеканалов, блок консерваторов Ангелы Меркель становится сильнейшей силой в новом Бундестаге.

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Темы
Brexit Выборы в Бундестаг - 2017 Проблема нелегальной миграции в Европе
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