Глава Европарламента: Германия остается привержена европейской идее

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил в воскресенье канцлера Германии Ангелу Меркель, возглавляющую блок Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), с победой на парламентских выборах.
"Мои поздравления Ангеле Меркель. Германия остается привержена европейской идее. Теперь будем работать вместе, чтобы реформировать Европу", - написал Таяни в Twitter.
По данным представленного телеканалом АРД экзитпола, в Бундестаге 19-го созыва впервые с 1953 года будут шесть партий - выступающие единым блоком ХДС/ХСС (33,2%), социал- демократы (20,8%), "Альтернатива для Германии" (13,1%), Свободная демократическая партия (10,4%), "зеленые" (9,2%) и Левая партия (8,7%).