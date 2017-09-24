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Мэр Лондона в очередной раз выступил против госвизита Трампа в Великобританию

Международная панорама
24 сентября, 23:00 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, сентября. /ТАСС

По словам Садика Хана, когда президент США приедет в Лондон, он пригласит его на встречу с мусульманами

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ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Мэр Лондона Садик Хан считает ошибкой придание визиту президента США Дональда Трампа в Великобританию статуса государственного. Соответствующее заявление Хан сделал в воскресенье на ежегодном съезде оппозиционной Лейбористской партии в курортном городе Брайтон, сообщает газета The Guardian.

Отвечая на вопрос, что он думает о прибытии Трампа с государственным визитом, Хан сказал, что считает организацию приема нынешнего президента США на уровне госвизита ошибочным шагом. По словам мэра, когда Трамп приедет в Лондон, он пригласит его на встречу с мусульманами. Хан добавил, что хозяин Белого дома мог бы встретиться и с его семьей, которая, впрочем, вряд ли этому обрадуется.

Хан является выходцем из рабочей семьи пакистанского происхождения. Он заявил на конференции, что гордится и тем, что является уроженцем страны Запада, но в такой же мере и тем, что исповедует ислам. В отношении же указа Трампа об ограничении въезда в США граждан ряда мусульманских стран лондонский градоначальник заметил, что Трамп играет в игру "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Ранее Хан уже призывал поменять статус предстоящего визита Трампа с наивысшего - государственного - на более низкий. Такое предложение мэр сделал в начале лета после полемики с американским президентом из-за комментариев в связи с терактом, совершенном в Лондоне в ночь на 4 июня. Тогда Хан призвал жителей и гостей британской столицы не волноваться по поводу вооруженных сотрудников правоохранительных органов на улицах.

На это в своем Twitter отреагировал Трамп, подвергнув критике слова Хана о том, что нет причин для беспокойства, и подчеркнув, что надо отбросить в сторону политкорректность и начать серьезнее относиться к обеспечению общественной безопасности.

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