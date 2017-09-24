Мэр Лондона в очередной раз выступил против госвизита Трампа в Великобританию

Колобков расскажет об антидопинговой политике России на сессии Конференции сторон ЮНЕСКОСпорт 25 сентября, 0:14
Конец "большой коалиции" и крайние правые в немецком БундестагеМеждународная панорама 24 сентября, 23:32
WADA планирует увеличить свой бюджет в 2018 году на 8%Спорт 24 сентября, 22:23
Глава Европарламента: Германия остается привержена европейской идееМеждународная панорама 24 сентября, 22:18
Комитет WADA по контролю за соответствием 24 октября проведет совещание по вопросу РУСАДАСпорт 24 сентября, 21:56
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГАрмия и ОПК 24 сентября, 21:45
Тренер "Краснодара" Шалимов считает, что его команда плохо обороняется при "стандартах"Спорт 24 сентября, 21:28
В США заявили, что Facebook раньше не верила в попытки РФ повлиять через соцсети на выборыМеждународная панорама 24 сентября, 21:20
Тренер "Зенита" Манчини ждет большего от атакующих футболистов командыСпорт 24 сентября, 21:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Мэр Лондона Садик Хан считает ошибкой придание визиту президента США Дональда Трампа в Великобританию статуса государственного. Соответствующее заявление Хан сделал в воскресенье на ежегодном съезде оппозиционной Лейбористской партии в курортном городе Брайтон, сообщает газета The Guardian.
Отвечая на вопрос, что он думает о прибытии Трампа с государственным визитом, Хан сказал, что считает организацию приема нынешнего президента США на уровне госвизита ошибочным шагом. По словам мэра, когда Трамп приедет в Лондон, он пригласит его на встречу с мусульманами. Хан добавил, что хозяин Белого дома мог бы встретиться и с его семьей, которая, впрочем, вряд ли этому обрадуется.
Хан является выходцем из рабочей семьи пакистанского происхождения. Он заявил на конференции, что гордится и тем, что является уроженцем страны Запада, но в такой же мере и тем, что исповедует ислам. В отношении же указа Трампа об ограничении въезда в США граждан ряда мусульманских стран лондонский градоначальник заметил, что Трамп играет в игру "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ).
Ранее Хан уже призывал поменять статус предстоящего визита Трампа с наивысшего - государственного - на более низкий. Такое предложение мэр сделал в начале лета после полемики с американским президентом из-за комментариев в связи с терактом, совершенном в Лондоне в ночь на 4 июня. Тогда Хан призвал жителей и гостей британской столицы не волноваться по поводу вооруженных сотрудников правоохранительных органов на улицах.
На это в своем Twitter отреагировал Трамп, подвергнув критике слова Хана о том, что нет причин для беспокойства, и подчеркнув, что надо отбросить в сторону политкорректность и начать серьезнее относиться к обеспечению общественной безопасности.