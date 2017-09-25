Премьер-министр Венгрии загадкой поздравил Германию с выборами

ВЕНА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан загадочным образом поздравил Германию с прошедшими выборами в Бундестаг. Неизвестным осталось то, кого именно поздравил Орбан: канцлера ФРГ Ангелу Меркель, блок которой ХДС/ХСС лидирует, или же правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая впервые войдет в германский парламент.

"Будапешт поздравляет", - лаконично написал Орбан на своей странице в Facebook. Пользователи этой социальной сети теперь задаются вопросом, кого поздравляет Будапешт.

В преддверии выборов в Бундестаг Орбан отмечал, что "будет молиться за продление мандата канцлера ФРГ Ангелы Меркель", поскольку блок Меркель дружелюбнее настроен к Венгрии, чем Социал-демократическая партия Германии вместе с Мартином Шульцем.

Согласно данным экзитполов, блок Меркель ХДС/ХСС по итогам выборов в Бундестаг набирает 33,2% голосов, Социал-демократическая партия Германии - 20,8%, АдГ - 13,1%. Таким образом, в германском парламенте впервые в современной истории ФРГ будет представлена правопопулистская партия АдГ.