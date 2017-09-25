Иракские курды проведут референдум о независимости

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Референдум о независимости курдского автономного региона Ирака состоится в понедельник, несмотря на призывы мирового сообщества и центрального правительства в Багдаде перенести, а еще лучше - отменить плебисцит. На пресс-конференции в воскресенье с участием представителей десятка мировых СМИ глава Иракского Курдистана Масуд Барзани в очередной раз дал ясно понять, что референдум состоится в срок.

Референдум

Как заявили в независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму Иракского Курдистана, участки для голосования откроются в понедельник в 08:00 и завершат свою работу в 18:00 (совпадает с московским). Вопрос, поставленный на референдум, звучит так: "Вы хотите, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?". Бюллетень представлен на четырех языках: курдском, арабском, туркменском и ассирийском. Ответить нужно "да" или "нет". Для участия зарегистрировались 5,2 млн человек, правом голоса обладает любой житель региона, достигший 18 лет.

Плебисцит пройдет в провинциях де-юре, входящих в состав Иракского Курдистана - Эрбиль, Сулеймания, Дахук, а также в тех районах, статус которых считается спорным, как провинция Киркук - северная нефтяная столица Ирака. Статус последней, де-факто подконтрольной Эрбилю, неоднократно становился причиной разногласий между федеральным правительством в Багдаде и курдским руководством. Безопасность на время голосования обеспечат курдские военизированные формирования "пешмерга" и силы местной полиции.

Планы на будущее

Члены Высшего совета по референдуму озвучили детали плана курдского руководства на случай, если большинство проголосует за независимость от Багдада. Документ гарантирует национальные, политические, религиозные, культурные и административные права всех проживающих в регионе этноконфессиональных групп. В качестве официальных будут приняты курдский, арабский, ассирийский, армянский языки и язык этнических туркоманов.

Проект прав религиозных и национальных групп в государстве Курдистан предусматривает также, что все они будут иметь "полное представительство" в государственных учреждениях, "станут реальными партнерами в правительстве независимого государства", а в рамках федеративной системы, в частности, арабы, езиды и туркоманы будут самостоятельно управлять своими регионами. Документ будет вынесен на рассмотрение на ближайшей сессии курдского парламента.

Позиция курдов

Точки над "и" в вопросе референдума расставил Барзани, созвав пресс-конференцию с участием представителей зарубежных СМИ. Курдский политик, отвечая на вопросы, задаваемые на английском, арабском и курдском языках, акцентировал внимание на том, что решение о референдуме назрело давно и обусловлено провалом переговоров с Багдадом и потерей доверия к центральному правительству. Как подчеркнул Барзани, несмотря на давление со стороны международного сообщества, референдум пройдет в намеченный срок.

По завершении плебисцита Эрбиль готов к диалогу с Багдадом по всем вопросам, сколько бы времени это ни заняло. При этом, военное сотрудничество между курдскими военизированными формированиями и иракской армией в борьбе с терроризмом останутся прежними, заверил Барзани. Он также подчеркнул, что не ожидает какого-либо вооруженного столкновения с Багдадом. Напротив, иракские курды настроены на выстраивание добрососедских отношений с Багдадом и пограничными государствами.

Таким образом, Барзани поставил крест на надеждах о переносе плебисцита, к чему призывали Эрбиль США, ряд европейских и арабских стран, Совет Безопасности ООН. Серия визитов представителей союзных иракским курдам стран не увенчался успехом, а предложенные альтернативы оказались недостаточными.

Позиция Багдада

На фоне заявлений Барзани с телевизионным обращением выступил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади. По его словам, центральные власти Ирака намерены принять необходимые меры для сохранения единства страны.

"Мы отвергаем любые односторонние решения, которые затрагивают единство Ирака и всех его граждан, безопасность и стабильность в регионе. Все это противоречит нашей конституции и мирному сосуществованию, - указал глава кабмина. - Я говорю вам, мы не будем иметь дело ни с этим референдумом, ни с его результатами, но примем необходимые меры для сохранения единства страны и интересов граждан".

Ранее за отмену референдума высказался Совет представителей (парламент) Ирака, Федеральный суд и лично премьер-министр, назвав действия Эрбиля неконституционными. С аналогичным обвинением выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

Во время созванного в воскресенье заседания Совета национальной безопасности Ирака аль-Абади призвал страны мира сотрудничать с Багдадом в вопросах нефти и потребовал от Эрбиля передать под контроль федеральных властей все пограничные терминалы.

Позиция Тегерана и первые меры

С тех пор, как курдский лидер объявил о планах провести референдум, Тегеран высказывался категорически против этого решения, призывая сохранить единство Ирака.

Ответной реакцией на нежелание Эрбиля отказаться от планов о независимости стало закрытие по запросу официального Багдада авиасообщения с аэропортами Сулеймании и Эрбиля, а также запрет на пролет в воздушном пространстве Исламской Республики. Решение было принято Высшим советом национальной безопасности ИРИ.

Как заявлял ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, Тегеран "признает только те соглашения, которые были подписаны с Багдадом", а плебисцит и отделение Курдистана от Ирака "автоматически отменит все соглашения по безопасности с ИРИ и приведет к закрытию с ним сухопутной границы".

Анкара требует полную отмену

Турецкие официальные лица выступали на всех возможных политических площадках с резкой критикой идеи проведения референдума в Иракском Курдистане. Во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Тайип Эрдоган заявил, что "игнорирование администрацией автономии позиции Турции приведет к тому, что региональное курдское правительство лишится даже тех возможностей, которые у них есть в настоящий момент".

На минувшей неделе было принято два важных решения в связи с плебисцитом. Во-первых, Совет национальной безопасности (СНБ) Турции обсудил все возможные меры, которые республика примет после голосования. Однако, какими они конкретно будут, было решено пока не рассказывать. Во-вторых, турецкий парламент принял решение продлить еще на год мандат армии на операции в Сирии и Ираке. Это позволит армии проводить боевые операции на территории этих стран, а также размещать в Турции иностранный военный контингент для поддержки ВС республики в этих трансграничных операциях.

Во время выступления по итогам совещания кабинета министров спикер правительства вице-премьер Бекир Боздаг в субботу выступил с последним призывом к Эрбилю отказаться от проведения референдума. "Мы также выступаем против переноса плебисцита. Референдум должен быть полностью отменен раз и навсегда", - сказал Боздаг.

Кроме того, с 18 сентября ВС Турции проводят учения в районе Силопи-Хабур в провинции Ширнак на границе с Ираком. В Генштабе заявили, что в маневрах отрабатываются антитеррористические действия. Как утверждают региональные эксперты, сконцентрированной на границе турецкой военной силы не достаточно для вторжения на территорию Ирака. По их мнению, учения скорее являются "игрой мускулами", которая была призвана заставить Эрбиль отказаться от идеи проведения референдума.

Предыстория

О возможности проведения референдума о независимости объявил 1 июля 2014 года президент Иракского Курдистана Масуд Барзани. Годом позднее он заявил, выступая в столице США, что плебисцит пройдет после успешного завершения боевых действий против группировки ИГ. Комментируя тогда его высказывания, Госдепартамент подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать Ирак, который является федеративным, демократическим, плюралистическим и единым, как то предусмотрено конституцией. Против организации референдума иракскими курдами высказывался и МИД ФРГ.

Курды - самая большая народность в мире (25-35 млн человек), не имеющая собственного государства. После распада Османской империи в начале XX века курды оказались разделенным народом, проживающим в Турции, Сирии и Ираке. С конца 1950-х годов они ведут вооруженную борьбу за отделение Курдистана от Ирака.

После свержения Саддама Хусейна конституция Ирака 2005 года закрепила широкую автономию Иракского Курдистана и предписала провести не позднее 31 декабря 2007 года референдум о суверенитете. Однако он не состоялся из-за обострившихся конфликтов в Ираке и спора курдских лидеров с центральным правительством по вопросу распределения нефтяных доходов.

В настоящее время в Ираке проживают около 7 млн курдов.