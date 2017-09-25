В Брюсселе стартует четвертый и решающий раунд переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ/ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Четвертый и раунд переговоров об условиях выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) начинается в понедельник в Брюсселе. Обе стороны уже дали понять, что питают большие надежды на этот раунд, который продлится до 28 сентября. Тому есть две причины: во-первых, в последние дни Лондон и Брюссель впервые с начала переговорного процесса сделали ряд шагов навстречу друг другу, а во-вторых, нынешний раунд должен стать последним и решающим перед саммитом ЕС 19-20 октября, к которому стороны намеревались завершить первую фазу переговорного процесса, посвященную уточнению условий европейского развода и перейти ко второй фазе - определению принципов будущих отношений.

Впрочем, Брюссель и Лондон в случае необходимости могут сломать устоявшийся график переговоров - один раунд в последнюю неделю месяца, и провести дополнительную переговорную блиц-сессию перед октябрьским саммитом ЕС.

В Италии о Brexit

22 мая премьер Великобритании Тереза Мэй произнесла на нейтральной территории - во Флоренции в Италии свою очередную программную речь о выходе из ЕС, которая содержала целый ряд предложений, вызвавших явный оптимизм в Брюсселе. Главный переговорщик ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье, в частности, выразил готовность рассмотреть идею Мэй о двухлетнем переходном периоде после выхода страны из ЕС, который должен произойти 29 марта 2019 года. Во время этого переходного периода в Великобритании будут продолжать действовать европейские правила и нормы, а страна сможет оставаться членом европейского единого рынка, что позволит экономике более плавно адаптироваться к выходу,

Барнье также подчеркнул видимую готовность Великобритании обсуждать выплаты в бюджет ЕС, которые страна должна будет сделать уже после своего выхода. Бюджет ЕС, основанный на взносах стран-членов, рассчитывается на семилетние периоды. Нынешняя "семилетка" - многолетний рамочный бюджет сообщества рассчитан на период с 2014 по 2020 годы включительно. Таким образом, если Лондон прекратит платить свои взносы сразу после выхода в 2019 году, ЕС не сможет в полном объеме реализовать все заложенные в бюджет программы, и будет вынужден сокращать их, либо перераспределять расходы на остальные страны сообщества, которые на это не пойдут никогда.

"Великобритания признает, что ни одному государству - члену ЕС не придется платить больше или получать меньше из-за Brexit. Мы готовы обсудить конкретные последствия этого обязательства. На основе обязательств, взятых 28 странами, мы будем оценивать, покрывает ли эта гарантия все обязательства Соединенного Королевства в качестве государства-члена Евросоюза", - сказал Барнье после флорентийской речи Мэй.

Впрочем, европейский переговорщик воздержался от излишнего оптимизма, предупредив, что еще нужно посмотреть, как эти тезисы воплотятся в конкретные переговорные позиции.

Финансовый вопрос

В Брюсселе уже неоднократно давали понять, что все три предыдущих раунда переговоров с Лондоном зашли в тупик прежде всего потому, что британская сторона уходила от обсуждения финансового вопроса. Британское правительство еще ни разу не озвучивало напрямую каких-либо цифр о размере возможных выплат Евросоюзу.

Однако 20 сентября газета Financial Times сообщила, что Лондон готов согласиться на выплату €20 млрд, чтобы покрыть дефицит в бюджете ЕС, который возникнет в 2019 году в связи с тем, что Великобритания покинет сообщество и перестанет осуществлять прямые перечисления Брюсселю.

В последовавшей два дня спустя своей флорентийской речи премьер Великобритании подтвердила обязательства Лондона производить выплаты в ЕС до завершения нынешнего бюджетного периода 2014-2020 годов, хотя опять же не назвала конкретной цифры обещанных перечислений.

На следующий день после этого выступления премьера газета The Times предположила на основании информации от двух источников в Брюсселе, что 20-миллиардная сумма может быть более чем удвоена за счет иных, на этот раз уже долгосрочных обязательств Великобритании перед сообществом, включая пенсионные выплаты. На основании этих сведений, издание сообщило, что британское правительство готово выплатить Евросоюзу £40 млрд (более €45 млрд евро).

Однако в воскресенье в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис фактически дезавуировал информацию The Times. "Надо полагать, что и это они тоже придумали", - сказал главный переговорщик официального Лондона в диалоге с властями ЕС. При этом Дэвис дал понять, что у Лондона имеется четкое представление о том, каковы истинные размеры долга страны перед ЕС после Brexit. "Я не собираюсь озвучивать фактическую сумму в эфире, так как это было бы нелепо, но у нас есть четкое представление о том, куда мы идем в этом вопросе", - отметил министр.

Ирландия и права граждан забыты

Остальные темы переговоров: защита прав граждан Великобритании на территории ЕС и стран Евросоюза в Соединенном королевстве после завершения выхода, равно как и разработка адекватного пограничного и режима с остающейся в ЕС Ирландией в последние недели фактически отсутствовали в информационном поле по обе стороны Ла-Манша. Всех волновали исключительно британские деньги в бюджете ЕС

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице почти через год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.