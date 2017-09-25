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Politico: старший советник Трампа использует личный почтовый сервер в рабочих целях

Международная панорама
25 сентября, 1:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, сентября. /ТАСС

Издание отмечает, что нет никаких данных, указывающих на передачу Кушнером конфиденциальной или секретной информации

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ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер пользуется в служебных целях своим личным электронным почтовым ящиком, общаясь со своими коллегами в Белом доме. Об этом в воскресенье сообщил журнал Politico со ссылкой на людей, знакомых с этой корреспонденцией. Издание также имело возможность ознакомиться с двумя десятками таких писем.

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Согласно публикации, размещенной на сайте Politico, Кушнер завел себе личный почтовый ящик во время переходного периода в декабре прошлого года уже после победы Трампа на выборах. "Кушнер использует свою частную учетную запись вместе с официальным ящиком в системе электронной почты Белого дома, иногда обмениваясь посланиями с должностными лицами старшего ранга, сторонними консультантами и другими лицами насчет освещения в СМИ, планирования событий и других вопросов", - сказано в тексте. Среди адресатов Кушнера - экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, бывший главный стратег администрации Стивен Бэннон и директор Национального экономического совета Гэри Кон.

Адвокат Кушнера Эбби Лоуэлл в свою очередь заверил, что для делового общения зять главы государства в основном использует только рабочий аккаунт. "Господин Кушнер в работе пользуется только электронным ящиком Белого дома", - утверждал юрист. По его словам, в период с января по август этого года Кушнер сам получил либо ответил менее чем на 100 электронных писем через свой личный ящик.

"Обычно это были новостные статьи или политические комментарии. И чаще всего это происходило, когда кто-то писал ему на личную почту, а не на ящик в Белом доме", - резюмировал Лоуэлл. Politico со своей стороны отмечает, что нет никаких данных, указывающих на передачу Кушнером конфиденциальной или секретной информации через свою личную почту. Согласно действующим в США законам, все документы, относящиеся к деятельности главы государства, должны архивироваться.

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Персоны
Прибас, Райнс Трамп, Дональд Бэннон, Стивен
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