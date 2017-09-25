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Меркель победила в своем избирательном округе на севере Германии

Международная панорама
25 сентября, 0:44 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 25, сентября. /ТАСС

Лидер Христианско-демократического союза получила 44% голосов в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания

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БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель в восьмой раз подряд победила в своем избирательном округе под номером 15 в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные вечером в воскресенье Федеральной избирательной комиссией.

Меркель получила 44% голосов. На предыдущих выборах ее поддержали 56,2% жителей. Лидер ХДС побеждает в своем избирательном округе с 1990 года.

Ее оппонент из "Альтернативы для Германии" Ляйф-Эрик Хольм набрал 19,3% голосов и занял второе место.

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