Макрон: Франция и Германия продолжат укреплять сотрудничество после победы Меркель

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ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Франция и Германия будут и далее развивать сотрудничество, которое отвечает интересам обеих стран и Евросоюза. Об этом заявил в понедельник французский президент Эмманюэль Макрон, поздравив по телефону канцлера ФРГ Ангелу Меркель с победой ее блока на выборах в Бундестаг.
"Я позвонил Ангеле Меркель, чтобы поздравить ее. Мы решительно продолжим развивать наше сотрудничество, которое является ключевым для Евросоюза и для наших стран", - написал Макрон на своей странице в Twitter.
J'ai appelé Angela Merkel pour la féliciter. Nous poursuivons avec détermination notre coopération essentielle pour l'Europe et nos pays.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 24, 2017
Выборы в Бундестаг состоялись в Германии в воскресенье. Согласно данным экзитполов, блок Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по итогам голосования набирает 33,2% голосов, Социал-демократическая партия Германии - 20,8%, "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 13,1%. Таким образом, в германском парламенте впервые в современной истории ФРГ будет представлена правопопулистская партия АдГ.