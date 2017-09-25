Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон: Франция и Германия продолжат укреплять сотрудничество после победы Меркель

Международная панорама
25 сентября, 2:04 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 25, сентября. /ТАСС

Глава Елисейского дворца назвал взаимодействие двух стран ключевым для всего Евросоюза

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Франция и Германия будут и далее развивать сотрудничество, которое отвечает интересам обеих стран и Евросоюза. Об этом заявил в понедельник французский президент Эмманюэль Макрон, поздравив по телефону канцлера ФРГ Ангелу Меркель с победой ее блока на выборах в Бундестаг.

"Я позвонил Ангеле Меркель, чтобы поздравить ее. Мы решительно продолжим развивать наше сотрудничество, которое является ключевым для Евросоюза и для наших стран", - написал Макрон на своей странице в Twitter.

Выборы в Бундестаг состоялись в Германии в воскресенье. Согласно данным экзитполов, блок Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по итогам голосования набирает 33,2% голосов, Социал-демократическая партия Германии - 20,8%, "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 13,1%. Таким образом, в германском парламенте впервые в современной истории ФРГ будет представлена правопопулистская партия АдГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Конец "большой коалиции" и крайние правые в немецком Бундестаге
2
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Пропавший чеченский певец Бакаев сообщил, что находится в Германии
5
Дочь бывшего вратаря сборной СССР по хоккею задержана за убийство отца
6
Меркель заявила, что рассчитывала на лучший результат на выборах в Бундестаг
7
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама