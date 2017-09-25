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МИД Малайзии раскритиковал заявление АСЕАН по ситуации в Мьянме

Международная панорама
25 сентября, 3:55 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 25, сентября. /ТАСС

Анифа Аман заявил, что в документе ассоциации говорится лишь о гуманитарной ситуации в штате Ракхайн, но нет упоминаний непосредственно о рохинджа

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СИНГАПУР, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Малайзии Анифа Аман раскритиковал заявление председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) относительно гуманитарного кризиса вокруг этнического меньшинства рохинджа, проживающего на западе Мьянмы. "Документ искажает реальность", - приводит в понедельник слова главы ведомства газета Star.

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"Озабоченность правительства Малайзии складывающейся ситуации не отражена в заявлении председателя [МИД Филиппин]", - отметил он. По его словам, в документе говорится лишь о "гуманитарной ситуации в штате Ракхайн", но нет упоминаний непосредственно о рохинджа. Министр также указал на недопустимость формулировок, согласно которым ситуация в этом штате представляется "сложным комплексом межэтнических проблем, уходящих корнями в историю". В заявлении АСЕАН, принятой на встрече глав МИД стран-членов организации в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, также отмечается "приветствие усилия властей Мьянмы, направленных на прекращение насилия на западе страны".

Государствами-членами Ассоциации являются Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

Позиция Малайзии

Анифа Аман отметил, что в Куала-Лумпуре осуждают нападения на военных, совершенных 25 августа боевиками движения "Араканская армия спасения рохинджа". Однако, по его словам, последующие "зачистки" властей, приведшие к гибели многих мирных жителей, а также бегству сотен тысяч в другие страны, совершенно несоизмеримы со случившимся ранее. В Малайзии "серьезно озабочены подобными зверствами, что стало причинами полномасштабного гуманитарного кризиса, и мировое сообщество не может его игнорировать", - подчеркнул глава МИД. "Мы также требуем от правительства Мьянмы незамедлительно прекратить насилие и обеспечить доступ гуманитарной помощи нуждающимся", - добавил министр.

 

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Столкновения на западе Мьянмы
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