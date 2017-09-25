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Четыре патрульных катера КНР вошли в акваторию спорных островов в Восточно-Китайском море

Международная панорама
25 сентября, 6:22 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 25, сентября. /ТАСС

Суда направились к архипелагу с целью проведения регулярной инспекции

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ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Четыре катера береговой охраны КНР в понедельник утром вошли в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море, на которые также претендует Япония. Об этом сообщило Государственное океанографическое управление Китая.

"Патрульные суда направились к архипелагу с целью проведения регулярной инспекции", - отмечается на сайте ведомства.

Напряженная ситуация в районе Дяоюйдао сохраняется с середины 2012 года, когда японское правительство "национализировало" эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе. С тех пор корабли КНР почти постоянно находятся вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону, которую в Японии считают своими территориальными водами.

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