Четыре патрульных катера КНР вошли в акваторию спорных островов в Восточно-Китайском море

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Четыре катера береговой охраны КНР в понедельник утром вошли в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море, на которые также претендует Япония. Об этом сообщило Государственное океанографическое управление Китая.

"Патрульные суда направились к архипелагу с целью проведения регулярной инспекции", - отмечается на сайте ведомства.

Напряженная ситуация в районе Дяоюйдао сохраняется с середины 2012 года, когда японское правительство "национализировало" эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе. С тех пор корабли КНР почти постоянно находятся вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону, которую в Японии считают своими территориальными водами.