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Южнокорейская оппозиция заявила, что США не согласовали с Сеулом облет у границ КНДР

Международная панорама
25 сентября, 7:15 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 25, сентября. /ТАСС

Глава парламентской фракции считает, что США не могут предпринимать такие опасные действия в обход руководства республики

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СЕУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Оппозиция Республики Корея утверждает, что военные самолеты США совершили недавний облет КНДР без согласия на то Сеула. Об этом заявил в понедельник глава парламентской фракции оппозиционной Корейской партии свободы Чон У Тхэк в ходе фракционного совещания, передает агентство Yonhap.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"США в одностороннем порядке провели беспрецедентную военную операцию, в ходе которой впервые со времен Корейской войны (1950-1953 гг) ее бомбардировщики и истребители пролетели вблизи Северной разграничительной линии", - сказал политик. Северная разграничительная линия является фактической границей между двумя корейскими государствами.

"Голубой дом и правительство должны объяснить парламенту и гражданам страны, почему решение о таких опасных действиях, граничащих с боевыми, было принято в обход Южной Кореи", - заявил Чон У Тхэк.

Ранее администрация президента страны распространила заявление, в котором утверждалось, что действия ВВС США были согласованы с Сеулом ранее. В этой связи лидер оппозиционной фракции призвал руководство страны объяснить, в чем конкретно заключалась роль Сеула в этой истории.

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, вылетевшие с Гуама в сопровождении истребителей ВВС США F-15C Eagle с Окинавы, совершили полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от КНДР, вплотную приблизившись к самому северному краю демилитаризованной зоны.

По словам представителей Пентагона, этот вылет стал "демонстрацией" того, что у президента США Дональда Трампа есть военные варианты действий для ликвидации любой угрозы.

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Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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