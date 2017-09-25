Пентагон: "Пособие по войне с Россией" не является официальным документом

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ВАШИНГТОН, 25 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Выпущенное в декабре 2016 года пособие о российских вооруженных силах не имеет отношения к проводимой властями США государственной политике, это скорее справочный материал, составленный одним из учреждений Пентагона. Такое пояснение корреспонденту ТАСС дал сотрудник пресс-службы американского министерства обороны майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.
Ранее журнал National Interest опубликовал брошюру, подготовленную так называемой "Группой по изучению асимметричных боевых действий", которая формально входит в структуру сухопутных войск США. В этом пособии на 68-ми страницах говорится о якобы применении Россией подконтрольных ей сил при ведении опосредованных войн, в частности, на Украине. Описываются виды оружия и техники российской армии и даются "советы" по противодействию вооруженным силам РФ. Пособие было издано в декабре 2016 года.
"Министерство обороны и военные службы имеют при себе такие организации, как военные колледжи, исследовательские и аналитические центры, а также и другие институты, которые вырабатывают новые идеи и занимаются изучением в самых разных областях, связанных с национальной безопасностью и обороной. Эти структуры часто публикуют статьи, стремясь дополнить имеющуюся базу, но они вовсе необязательно представляют официальную политику правительства", - сказал Рэнкин-Гэллоуэй, отвечая на вопрос о причинах появления такого пособия.
"Справочник, о котором идет речь, - одна из таких работ", - отметил представитель военного ведомства, заметив, что об этом говорят и сами авторы материала.
На второй странице опубликованного пособия действительно сказано о том, что его содержание "не является текущей доктриной США", оно не призвано заменить собой действующие руководства или установленные стандарты. Сами же военнослужащие могут использовать эту информацию, но при условии соблюдения законов военных конфликтов, а также учитывая текущие обстоятельства.