Избирком ФРГ: союз ХДС/ХСС займет 246 из 709 мест в Бундестаге

Пентагон: "Пособие по войне с Россией" не является официальным документомМеждународная панорама 25 сентября, 7:17
В Московском регионе будет без осадков и до 17 градусов теплаМосква 25 сентября, 6:02
Россия направила в Сирию стройматериалы и спецтехникуАрмия и ОПК 25 сентября, 5:07
Избирком ФРГ: на выборах в Бундестаг победил блок МеркельМеждународная панорама 25 сентября, 4:57
Глава МИД Ирана считает оскорбительным новый запрет на въезд иранцев в СШАМеждународная панорама 25 сентября, 4:15
Австралия намерена создать собственное космическое агентствоКосмос 25 сентября, 3:58
Fox: ФБР занялось расследованием нападения суданца на прихожан в штате ТеннессиПроисшествия 25 сентября, 3:39
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР, Ирана и ВенесуэлыМеждународная панорама 25 сентября, 2:54
Дженнифер Лопес пожертвовала $1 млн пострадавшему от урагана "Мария" Пуэрто-РикоОбщество 25 сентября, 2:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Консервативный блок Ангелы Меркель Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) займет 246 из 709 мест в парламенте Германии. Об этом свидетельствуют предварительные данные, которые в понедельник были обнародованы Федеральной избирательной комиссией.
Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) получит 153 мандата, что на 40 меньше показателей предыдущих выборов в 2013 году, "Альтернатива для Германии", ранее не представленная в парламенте, займет 94 места. Свободной демократической партии достанется - 80 мест, "зеленым" - 67, а Левой партии - 69.
По данным избиркома, явка составила 76,2%, что на 4,7% выше, чем в 2013 году.
После объявления данных экзитполов СДПГ заявила о намерении уйти в оппозицию. Таким образом, арифметически возможным остается лишь один вариант формирования правящей коалиции - "Ямайка" (блок ХДС/ХСС, свободные демократы и "зеленые"). Однако немецкие эксперты предупреждают, что такое правительство может быть крайне неустойчивым в свете разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него партиями.