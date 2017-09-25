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Избирком ФРГ: союз ХДС/ХСС займет 246 из 709 мест в Бундестаге

Международная панорама
25 сентября, 7:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Явка на выборы составила 76,2%, что на 4,7% выше, чем в 2013 году

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Консервативный блок Ангелы Меркель Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) займет 246 из 709 мест в парламенте Германии. Об этом свидетельствуют предварительные данные, которые в понедельник были обнародованы Федеральной избирательной комиссией.

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Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) получит 153 мандата, что на 40 меньше показателей предыдущих выборов в 2013 году, "Альтернатива для Германии", ранее не представленная в парламенте, займет 94 места. Свободной демократической партии достанется - 80 мест, "зеленым" - 67, а Левой партии - 69.

По данным избиркома, явка составила 76,2%, что на 4,7% выше, чем в 2013 году.

После объявления данных экзитполов СДПГ заявила о намерении уйти в оппозицию. Таким образом, арифметически возможным остается лишь один вариант формирования правящей коалиции - "Ямайка" (блок ХДС/ХСС, свободные демократы и "зеленые"). Однако немецкие эксперты предупреждают, что такое правительство может быть крайне неустойчивым в свете разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него партиями.

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