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Токио изучит вопрос о содействии в модернизации аэропорта на Кунашире

Международная панорама
25 сентября, 8:07 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

По этому вопросу планируются консультации с российской стороной, сообщили в МИД Японии

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ТОКИО, 25 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии намерено изучить вопрос о техническом содействии в модернизации аэропорта Менделеево на южнокурильском острове Кунашир, который использовался 23-24 сентября для безвизовой поездки туда группы его бывших японских жителей и их родственников. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе МИД Японии.

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"В правительстве нашей страны намерены проработать конкретные вопросы улучшения качества поездок бывших жителей для посещения могил их предков, - сказала официальная представительница этой структуры. - При этом мы выслушаем мнения членов нынешней делегации, проведем консультации с российской стороной. Хотелось бы изучить и вопрос о модернизации аэропорта на Кунашире в рамках нашей юридической позиции [в отношении принадлежности этих территорий]. В любом случае мы намерены работать над улучшением таких поездок".

В субботу утром группа японцев из 68 человек, в которую, в частности, входили бывшие жители Южных Курил и их родственники, вылетела из аэропорта Накасибэцу на острове Хоккайдо. Совершив промежуточную остановку на Кунашире и высадив там часть делегации, самолет проследовал на остров Итуруп. На обратном пути из-за непогоды ему не удалось совершить посадку на Кунашире, чтобы забрать часть делегации, и самолет вынужденно вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска. Таким образом японская делегация, разделенная на две части, провела ночь на территории РФ, в связи с чем возник вопрос о желательности модернизации аэропорта Менделеево, чтобы придать ему более всепогодный характер.

Чартерный авиарейс на Курильские острова должен был состояться еще в июне 2017 года, но был отменен из-за плохой погоды в аэропорту прибытия. Договоренность о проведении такой поездки на безвизовой основе была достигнута на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре.

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