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Качиньский считает, что Германия не может отказать Польше в выплате репараций

Международная панорама
25 сентября, 9:49 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 25, сентября. /ТАСС

По мнению лидера правящей польской партии, вопрос репараций от ФРГ должен приобрести международный характер

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Лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский

Лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский

© AP Photo/Alik Keplicz

ВАРШАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Берлин не имеет правовых оснований для того, чтобы отказать Варшаве в выплате репараций за ущерб, причиненный нацистской Германией во время Второй мировой войны. Такое мнение выразил лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский в опубликованном в понедельник интервью еженедельнику Sieci Prawdy.

"Нет никаких правовых оснований для того, чтобы Германия могла нам отказать. Нужно действовать последовательно, разделяя весь процесс на этапы. Сейчас осуществляется парламентская фаза, то есть пока дело не дошло до официальных шагов польского государства", - сказал он, заверив, что "процесс будет развиваться". "Мы не планируем от него отказываться", - подчеркнул политик.

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По его мнению, вопрос репараций от ФРГ должен приобрести международный характер. "Следует старательно и качественно все подготовить, сделать эту проблему международной, а затем перейти к более конкретным шагам", - указал Качиньский. "Мы не можем согласиться с тем, чтобы все зло и преступления Второй мировой войны сводились к Холокосту", - добавил лидер ЗиС, считающий такой подход расистским.

"Нужно говорить о тех поездах с украденными произведениями искусства, ценными предметами, обычным имуществом поляков", - отметил он. По словам политика, "ощущение безнаказанности оккупантов привело к массовым преступлениям, не говоря уже об официальных, санкционированных преступлениях". "Те люди воровали, крали, убивали, - подчеркнул он. - Все это нуждается в описании и компенсациях".

Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля текущего года, когда Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. В свою очередь министр национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире Польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только не существующих уже ГДР и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась самостоятельным суверенным государством.

Как подсчитал польский Сейм (нижняя палата парламента), ущерб, причиненный Германией Польше в период Второй мировой войны, составил 258 млрд довоенных злотых. В пересчете на американскую валюту он достигал $48,8 млрд, учитывая курс по состоянию на август 1939 года, когда $1 соответствовал 5,3 злотого. Подчеркивается также, что после войны Польша и ее граждане получили от Германии несоразмерно малые по сравнению с другими государствами репарации - около 600 млн немецких марок.

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