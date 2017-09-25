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Меланья Трамп совершила первую самостоятельную зарубежную поездку в качестве первой леди

Международная панорама
25 сентября, 10:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Супруга президента США отправилась в Канаду, где проходили международные соревнования военных инвалидов

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ВАШИНГТОН, 25 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Супруга президента США Меланья Трамп в эти выходные совершила свою первую самостоятельную поездку за рубеж в качестве первой леди - в субботу она отправилась в Торонто, в Канаду, где проходили международные соревнования военных инвалидов. Там Трамп встретилась с их инициатором, пятым в очереди наследником британского трона принцем Гарри и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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Супруга американского лидера возглавила американскую делегацию на "Играх непокоренных" (Invictus Games). Это международные соревнования, участие в которых принимают исключительно инвалиды из числа военнослужащих. По инициативе принца Гарри, они проводятся ежегодно с 2014 года. Вместе с Меланьей Трамп в Канаду поддержать американскую команду отправились первый замгоссекретаря Джон Салливан и министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин. Всего в играх в этом году принимали участие около 100 американцев.

Как сообщал пресс-пул Белого дома, сначала Трамп встретилась с принцем Гарри, который отметил, что в последние дни первая леди "была очень занята". "Вы проделываете фантастическую работу", - ответила супруга президента США. Их беседа длилась около 20 минут.

Позже сам президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографии с этой встречи. "Очень горжусь нашей первой леди. Она действительно прекрасный представитель нашей страны", - отметил он.

Затем Меланья Трамп направилась к членам команды из США. "Вы столько отдали за свою страну. Вы наши настоящие герои", - сказала она, поблагодарив также их семьи.

А уже вечером первая леди прибыла на церемонию открытия "Игр непокоренных", пообщавшись там с Трюдо и его супругой. Трамп отметила, что виделась с канадским премьером недавно, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В Вашингтон жена американского президента вернулась ночью в воскресенье. Днем в ее Twitter появился "отчетный ролик" о поездке. Дональд Трамп выходные провел в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

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Персоны
Гарри, принц Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
Страны
США Канада Великобритания
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