Меланья Трамп совершила первую самостоятельную зарубежную поездку в качестве первой леди

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Супруга президента США Меланья Трамп в эти выходные совершила свою первую самостоятельную поездку за рубеж в качестве первой леди - в субботу она отправилась в Торонто, в Канаду, где проходили международные соревнования военных инвалидов. Там Трамп встретилась с их инициатором, пятым в очереди наследником британского трона принцем Гарри и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Супруга американского лидера возглавила американскую делегацию на "Играх непокоренных" (Invictus Games). Это международные соревнования, участие в которых принимают исключительно инвалиды из числа военнослужащих. По инициативе принца Гарри, они проводятся ежегодно с 2014 года. Вместе с Меланьей Трамп в Канаду поддержать американскую команду отправились первый замгоссекретаря Джон Салливан и министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин. Всего в играх в этом году принимали участие около 100 американцев.

Как сообщал пресс-пул Белого дома, сначала Трамп встретилась с принцем Гарри, который отметил, что в последние дни первая леди "была очень занята". "Вы проделываете фантастическую работу", - ответила супруга президента США. Их беседа длилась около 20 минут.

Позже сам президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографии с этой встречи. "Очень горжусь нашей первой леди. Она действительно прекрасный представитель нашей страны", - отметил он.

Very proud of our incredible First Lady (@FLOTUS.) She is a truly great representative for our country! pic.twitter.com/yFv0WIjgby — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 September 2017

Затем Меланья Трамп направилась к членам команды из США. "Вы столько отдали за свою страну. Вы наши настоящие герои", - сказала она, поблагодарив также их семьи.

А уже вечером первая леди прибыла на церемонию открытия "Игр непокоренных", пообщавшись там с Трюдо и его супругой. Трамп отметила, что виделась с канадским премьером недавно, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В Вашингтон жена американского президента вернулась ночью в воскресенье. Днем в ее Twitter появился "отчетный ролик" о поездке. Дональд Трамп выходные провел в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

Wishing all competitors at @InvictusToronto the best of luck this week! Thank you to all who serve. Go Team USA !!! pic.twitter.com/nIBOZIDWjI — Melania Trump (@FLOTUS) 24 September 2017