В Польше начинается активная фаза учений Dragon-17 с участием стран НАТО

ВАРШАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Основная фаза крупномасштабных учений Dragon-2017 с участием военных Польши и ряда других государств начинается в понедельник.

Как сообщается на официальном сайте Генерального командования Вооруженных сил республики, она запланирована в период с 25 по 29 сентября на разных полигонах страны.

"Сегодня важнейшим событием станет загрузка ракет RBS-15 mk3 на борт кораблей и выход в море ракетных фрегатов", - информировали корреспондента ТАСС в пресс-службе учений.

Как сообщало Генеральное командование ранее, в минувшие выходные состоялась подготовка к основной части учений. "В субботу начались так называемые мини-учения, представляющие собой вступление к главной части маневров, - указано на сайте командования. - Этот элемент реализуется для того, чтобы сделать выводы, сократить число ошибок во время главной части учений, устранить недостатки".

Формально учения начались 20 сентября с торжественной церемонии. Известно, что в маневрах задействованы 3,5 тыс. единиц техники и 17 тыс. военных, включая представителей других союзнических государств, среди которых - США, Литва, Латвия, Великобритания, Германия, Словакия, Италия, Болгария, Румыния, Грузия и Украина. Сценарий учений предусматривает, что одно из государств-соседей посягает на использование сырьевых ресурсов Польши, пытаясь на месте дестабилизировать политическую ситуацию и захватить спорную территорию при помощи инструментов гибридной войны.

Во вторник 26 сентября маневры посетит президент Польши Анджей Дуда.

Учения Dragon-17 проводятся один раз в два года. Как подчеркивает Минобороны республики, они носят оборонительный характер.