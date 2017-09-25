"Альтернатива для Германии" обещает вернуть в Бундестаг культуру ведения дебатов

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БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Партия "Альтернатива для Германии" полагает, что нынешний состав Бундестага не ведет дебатов по острым темам. Как заявил в понедельник в немецкой столице лидер партийного списка Александер Гауланд, его политическая сила собирается изменить статус-кво.
"Назовите мне хоть одни нормальные дебаты [в Бундестаге], которые велись бы о России или о скандале вокруг Агентства национальной безопасности, - сказал он. - Мы хотим ввести культуру дебатов, чтобы люди понимали, почему правительство принимает те или иные решения".
"Альтернатива для Германии" по итогам вчерашних выборов с почти 13% попадает в парламент и становится третьей фракцией. Этот результат превзошел ожидания представителей партии, отметила сопредседатель политической силы Алис Вайдель. "Для нас это оказалось сюрпризом, мы не ожидали такого высокого результата", - сказала она.