"Альтернатива для Германии" обещает вернуть в Бундестаг культуру ведения дебатов

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Партия "Альтернатива для Германии" полагает, что нынешний состав Бундестага не ведет дебатов по острым темам. Как заявил в понедельник в немецкой столице лидер партийного списка Александер Гауланд, его политическая сила собирается изменить статус-кво.

"Назовите мне хоть одни нормальные дебаты [в Бундестаге], которые велись бы о России или о скандале вокруг Агентства национальной безопасности, - сказал он. - Мы хотим ввести культуру дебатов, чтобы люди понимали, почему правительство принимает те или иные решения".

"Альтернатива для Германии" по итогам вчерашних выборов с почти 13% попадает в парламент и становится третьей фракцией. Этот результат превзошел ожидания представителей партии, отметила сопредседатель политической силы Алис Вайдель. "Для нас это оказалось сюрпризом, мы не ожидали такого высокого результата", - сказала она.