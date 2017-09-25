Власти Иракского Курдистана не планируют объявлять о независимости сразу после референдума

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Руководство Иракского Курдистана не намерено провозглашать независимость от центрального правительства сразу по завершении референдума, проходящего в понедельник на территории курдской автономии Ирака. Об этом заявил премьер-министр регионального правительства Нечирван Барзани.
"Мы не провозгласим независимость сразу после окончания референдума, - приводит его слова телеканал Rudaw. - Мы были фактором стабильности на протяжении десятков лет и останемся им впредь".
При этом он подтвердил, что Эрбиль настаивает на диалоге с Багдадом.
Говоря о реакции на референдум со стороны Турции, Барзани выразил надежду, что Анкара "спокойно отнесется к плебисциту" и заверил, что курдская автономия своими действиями "никому не угрожает".