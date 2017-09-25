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Финальное заседание 72-й сессии Генассамблеи ООН. Видеотрансляция

Международная панорама
25 сентября, 16:16 UTC+3

В мероприятии принимают участие представители всех 193 стран - членов организации

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Материал из 1 страницы

Ruptly

В Нью-Йорке завершается 72-я сессия Генассамблеи ООН.

В понедельник в штаб-квартире организации на финальное заседание соберутся представители всех 193 стран - членов ООН.

В течение прошлой недели проходили общие прения ГА. На трибуну впервые поднялся президент США Дональд Трамп. Россию на 72-й сессии Генассамблеи представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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