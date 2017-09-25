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Турция может ввести санкции против Иракского Курдистана после референдума

Международная панорама
25 сентября, 12:08 дата обновления: 25 сентября, 12:20 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 25, сентября. /ТАСС

По словам премьера Турции, страна может прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана после референдума по запросу Багдада

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АНКАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Турция рассматривает возможность введения санкций против Иракского Курдистана, где в настоящий момент проходит референдум о независимости автономии. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью нескольким турецким телеканалам.

"Мы примем решения в трех различных сферах - экономике, политике и военной", - приводит его слова телеканал NTV.

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По словам премьера, "референдум в Иракском Курдистане лишь усугубит существующий хаос и нестабильность в регионе".

Он отметил, что Турция может прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана после референдума по запросу Багдада.

"Если центральное правительство [Ирака] направит нам запрос, связанный с приостановкой транзита нефти, то мы предпримем меры, - сказал он. - Контролировать торговлю нефтью должен Багдад".

"Роснефть" и правительство Иракского Курдистана подписали в этом году на Петербургском международном экономическом форуме ряд соглашений о расширении сотрудничества. В соответствии с одним из документов, "Роснефть" получает доступ к управлению крупной региональной транспортной системой на территории Иракского Курдистана - мощностью 700 тыс. баррелей в сутки.

Голосование по референдуму о независимости Иракского Курдистана началось в понедельник на территории автономии. Против его проведения выступает центральное правительство страны, считая его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, выступающие за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в Вашингтоне и ряде европейских стран.

Кроме того, в пятницу Совет национальной безопасности Турции назвал референдум незаконным и неприемлемым. При этом указывалось, что Турция будет защищать международное право на основе двусторонних и международных соглашений. Вице-премьер Бекир Боздаг в субботу также подчеркнул, что Анкара "не хочет вводить какие-либо санкции, но сделает это при необходимости".

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Темы
Ирак: кризис государственности Референдум в Иракском Курдистане
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Йылдырым, Бинали
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