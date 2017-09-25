Турция может ввести санкции против Иракского Курдистана после референдума

Кокорин впервые с ноября 2016 года вызван в сборную России по футболуСпорт 25 сентября, 12:25
РВИО: на памятнике Калашникову не будет новых изображений взамен ошибочногоОбщество 25 сентября, 12:07
Комиссия Совфеда в октябре проверит готовность Нижнего Новгорода и Волгограда к ЧМ-2018Спорт 25 сентября, 12:06
Власти Подмосковья допускают возможность досмотра учеников после инцидента в ИвантеевкеОбщество 25 сентября, 12:05
Фурсенко намерен встретиться с фанатами "Зенита" для обсуждения инцидента в КраснодареСпорт 25 сентября, 12:03
Цена нефти Brent превысила $57 впервые с 1 мартаЭкономика и бизнес 25 сентября, 12:00
История с миллиардом наличными: за что судят экс-губернатора ХорошавинаПроисшествия 25 сентября, 11:58
РФ готова продолжить переговоры по созданию наземного космодрома на территории АвстралииКосмос 25 сентября, 11:58
Собянин посетил открывшийся в Москве после ремонта родильный дом ГКБ №40Москва 25 сентября, 11:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Турция рассматривает возможность введения санкций против Иракского Курдистана, где в настоящий момент проходит референдум о независимости автономии. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью нескольким турецким телеканалам.
"Мы примем решения в трех различных сферах - экономике, политике и военной", - приводит его слова телеканал NTV.
По словам премьера, "референдум в Иракском Курдистане лишь усугубит существующий хаос и нестабильность в регионе".
Он отметил, что Турция может прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана после референдума по запросу Багдада.
"Если центральное правительство [Ирака] направит нам запрос, связанный с приостановкой транзита нефти, то мы предпримем меры, - сказал он. - Контролировать торговлю нефтью должен Багдад".
"Роснефть" и правительство Иракского Курдистана подписали в этом году на Петербургском международном экономическом форуме ряд соглашений о расширении сотрудничества. В соответствии с одним из документов, "Роснефть" получает доступ к управлению крупной региональной транспортной системой на территории Иракского Курдистана - мощностью 700 тыс. баррелей в сутки.
Голосование по референдуму о независимости Иракского Курдистана началось в понедельник на территории автономии. Против его проведения выступает центральное правительство страны, считая его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, выступающие за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в Вашингтоне и ряде европейских стран.
Кроме того, в пятницу Совет национальной безопасности Турции назвал референдум незаконным и неприемлемым. При этом указывалось, что Турция будет защищать международное право на основе двусторонних и международных соглашений. Вице-премьер Бекир Боздаг в субботу также подчеркнул, что Анкара "не хочет вводить какие-либо санкции, но сделает это при необходимости".