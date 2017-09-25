Медведчук считает, что миссия ООН в Донбассе поможет выполнить минские соглашения

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Участие миссии ООН с целью обеспечения деятельности СММ ОБСЕ в Донбассе является качественно новым подходом для мирного урегулирования конфликта в данном регионе. Такое мнение в понедельник высказал лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Я твердо убежден: участие миротворческой миссии ООН с целью обеспечения деятельности СММ ОБСЕ (не только на линии соприкосновения, но и там, где сегодня осуществляется наблюдательная функция согласно мандату ОБСЕ и минским соглашениям) является качественно новым подходом для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Это позволит получить тот результат, которого мы не можем добиться уже более двух с половиной лет: долгосрочное прекращение огня, сохранение стабильного, постоянно действующего перемирия, что даст возможность перейти к конструктивному диалогу и обсуждению путей реализации всех пунктов (в том числе и политической части) "Комплекса мер по выполнению минских соглашений", - отметил Медведчук на сайте движения.

Киев отказывается от своих же инициатив

В то же время, по мнению политика, "дискуссия относительно инициативы президента РФ о введении в Донбасс миротворческого контингента ООН для обеспечения деятельности миссии ОБСЕ с каждым днем все больше напоминает геополитическую баталию". "Аргументы официального Киева носят скорее эмоциональный, чем рациональный характер и идут вразрез с теми инициативами, которые, как бы парадоксально это ни звучало, Украина выдвигала ранее", - подчеркнул Медведчук.

Он напомнил, что идею введения миротворческой миссии в Донбасс в свое время активно лоббировала именно Украина. В марте 2015 года Верховная рада поддержала президентский проект постановления об одобрении обращения от имени Украины в Совет Безопасности ООН и Совет Европейского союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности. Спустя полгода, в сентябре 2015 года, президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил: "Миротворческая миссия в Донбассе под эгидой ООН может стать очень полезным инструментом для выполнения минских соглашений".

Однако, отметил Медведчук, прошло еще чуть более полгода и риторика Киева кардинально изменилась. В апреле 2016 года в Вашингтоне президент Украины заговорил о полицейской вооруженной миссии ОБСЕ как международном компоненте безопасности, а также о необходимости расширения мандата ОБСЕ. "Однако следует учесть, что в практике ОБСЕ не было подобного прецедента, вооруженная полицейская миссия не предусмотрена мандатом ОБСЕ, а потому инициатива Киева не может быть реализована", - напомнил политик.