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СМИ: генпрокурор Испании не исключил задержания главы Каталонии

Международная панорама
25 сентября, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Мануэль Маса убежден, что Карлес Пучдемон причастен "к преступлениям, заключавшимся в неподчинении властям, растрате имущества и злоупотреблениях"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса не исключил возможность задержания главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает в понедельник газета La Vanguardia.

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"Прокуратура убеждена в том, что Пучдемон причастен к преступлениям, заключавшимся в неподчинении властям, растрате имущества и злоупотреблениях", - цитирует генпрокурора издание. "Возможность запросить заключение Пучдемона под стражу за растрату остается открытой", - добавил Маса.

20 сентября гражданская гвардия Испании провела ряд обысков в Барселоне и других населенных пунктах на территории автономии. Были задержаны 12 человек, в том числе главы экономического и налогового ведомств Каталонии, сотрудники ряда департаментов. Некоторые из них впоследствии были отпущены. Гражданская гвардия также изъяла около 10 миллионов бюллетеней, предназначенных для голосования на референдуме по независимости.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

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Пучдемон, Карлес
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