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Иран закрыл сухопутную границу с Иракским Курдистаном

Международная панорама
25 сентября, 12:56 UTC+3

Ранее Тегеран по официальному запросу Багдада приостановил авиасообщение с автономией

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ТАСС, 25 сентября. Иран в одностороннем порядке закрыл границу с Иракским Курдистаном после соответствующего запроса со стороны иракских властей. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми в понедельник.

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"Мы закрыли наши границы для Иракского Курдистана в соответствии с официальным запросом со стороны правительства Ирака. Мы уважаем принципы территориальной целостности и суверенитета Ирака и считаем любые инициативы, направленные против этого, ошибочными", - цитирует представителя МИД агентство Mehr.

Ранее Тегеран по официальному запросу Багдада приостановил авиасообщение с Иракским Курдистаном. Решение о прекращении сухопутного сообщения с Иракским Курдистаном принято на фоне проходящего там референдума о независимости, против которого выступает Исламская Республика.

Как заявил на минувшей неделе секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, Иран "признает только те соглашения, которые были подписаны с Багдадом", а плебисцит и отделение Курдистана от Ирака "автоматически отменит все соглашения по безопасности с ИРИ и приведет к закрытию с ним сухопутной границы".

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