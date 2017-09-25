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Источник: Великобритания должна заплатить ЕС за свой выход €52 млрд

Международная панорама
25 сентября, 13:08 дата обновления: 25 сентября, 13:36 UTC+3

Именно такая сумма необходима, чтобы покрыть все финансовые обязательства, которые страна взяла на себя по действующим европейским программам

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БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Великобритания в рамках процесса выхода из ЕС (Brexit) должна выплатить Евросоюзу €52 млрд, чтобы покрыть все добровольно принятые ранее на себя финансовые обязательства по действующим европейским программам. Об этом сообщил ТАСС европейский дипломатический источник в Брюсселе в преддверии открывающегося здесь в понедельник четвертого раунда переговоров об условиях выхода страны из состава сообщества.

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"Объем финансовых обязательств Великобритании на реализацию ключевых общеевропейских программ в соответствии с действующим рамочным многолетним бюджетом сообщества [на 2014-2020 годы] составляет €52 млрд, - отметил он. - Именно эту сумму ЕС намерен получить от Лондона, однако это не штраф и не отступные - это просто те средства, которые необходимы, чтобы иметь возможность успешно завершить общеевропейские программы, в области развития, образования, социальной сфере, под реализацией которых ранее подписались все 28 стран сообщества, включая Великобританию".

Бюджет ЕС, основанный на взносах стран-членов, рассчитывается на семилетние периоды. Нынешняя "семилетка" рассчитана на период с 2014 по 2020 годы включительно. Таким образом, если Лондон прекратит платить свои взносы сразу после выхода в 2019 году, ЕС не сможет в полном объеме реализовать все заложенные в бюджет программы, и будет вынужден сокращать их, либо перераспределять расходы на остальные страны сообщества, которые не согласятся их увеличивать.

В Брюсселе ранее уже неоднократно давали понять, что все три предыдущих раунда переговоров с Лондоном зашли в тупик прежде всего потому, что британская сторона уходила от обсуждения финансового вопроса. Британское правительство еще ни разу не озвучивало напрямую каких-либо цифр о размере возможных выплат Евросоюзу.

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