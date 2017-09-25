СМИ: прокуратура Франции расследует причастность банка BNP Paribas к геноциду в Руанде

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении банка BNP Paribas после получения коллективной жалобы от трех правозащитных организаций. Как сообщило в понедельник радио Franceinfo, заявители требуют расследовать причастность банка к спонсорству кровопролитного конфликта в Руанде в 1994 году.

"Причастность к геноциду, преступления против человечности и военные преступления", - по такому списку обвинений сейчас прокуратура проводит проверку. В своем заявлении ассоциации Sherpa, Collectif des parties civiles pour le Rwanda ("Коллектив гражданских истцов в процессе по Руанде") и Ibuka France утверждают, что BNP Paribas стал "единственным банком, который дал одобрение и открыл правительству Руанды доступ к значительным средствам для приобретения оружия".

Геноцид в Руанде произошел в 1994 году после прихода к власти временного правительства, состоящего из экстремистски настроенных представителей народности хуту. Их действия были направлены против этнического меньшинства - тутси, а также против хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. По данным ООН, за несколько месяцев в Руанде погибли около 800 тыс. человек.