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СМИ: прокуратура Франции расследует причастность банка BNP Paribas к геноциду в Руанде

Международная панорама
25 сентября, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Прокуратура проводит проверку по обвинениям в причастности к геноциду, преступлениям против человечности и военным преступлениям

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении банка BNP Paribas после получения коллективной жалобы от трех правозащитных организаций. Как сообщило в понедельник радио Franceinfo, заявители требуют расследовать причастность банка к спонсорству кровопролитного конфликта в Руанде в 1994 году.

"Причастность к геноциду, преступления против человечности и военные преступления", - по такому списку обвинений сейчас прокуратура проводит проверку. В своем заявлении ассоциации Sherpa, Collectif des parties civiles pour le Rwanda ("Коллектив гражданских истцов в процессе по Руанде") и Ibuka France утверждают, что BNP Paribas стал "единственным банком, который дал одобрение и открыл правительству Руанды доступ к значительным средствам для приобретения оружия".

Геноцид в Руанде произошел в 1994 году после прихода к власти временного правительства, состоящего из экстремистски настроенных представителей народности хуту. Их действия были направлены против этнического меньшинства - тутси, а также против хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. По данным ООН, за несколько месяцев в Руанде погибли около 800 тыс. человек.

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