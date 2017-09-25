Эрдоган пригрозил перекрыть перекачку курдской нефти из Северного Ирака в Турцию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил того, что Анкара перекроет трубопровод, перекачивающий в порт Джейхан нефть с территории Иракского Курдистана (ИК). Об этом он заявил в понедельник на конференции в Стамбуле, которую в прямом эфире передал телеканал NTV.

"Сейчас граница закрыта для прохода со стороны Ирака и на этой неделе мы обнародуем наши дальнейшие шаги, полностью перекроем границу. И посмотрим, как и кому региональная североиракская администрация (имеется в виду ИК - прим. ТАСС) будет перекачивать и продавать свою нефть. Вентиль же у нас, как только мы его перекроем, все закончится", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что руководители в ИК "должны все это тщательно продумать", а референдум о независимости Курдистана "из всех стран поддержал только Израиль". Также президент указал, что у Турции "подготовлен список самых разных мер реагирования" в зависимости от исхода голосования.

Анкара примет все необходимые меры для недопущения политического кризиса у своих границ, который может быть спровоцирован результатами референдума в Иракском Курдистане (ИК), отметил Эрдоган. Заявление турецкого лидера в прямом эфире транслировал телеканал Haber Turk.

"Мы не пойдем ни на какие уступки, та же позиция и у Ирана. Мы примем все необходимые меры. Наши военные находятся на турецко-иракской границе не просто так. Кроме того, мы усилим контроль за въездом и выездом", - заявил турецкий лидер.

Он также подчеркнул, что Анкара никогда не допустит распада Ирака и "возникновения очередного кризиса или конфликта у своих границ", а любой результат референдума в ИК не будет иметь юридической силы.

Голосование по референдуму о независимости ИК проходит в понедельник на территории автономии. Против его проведения выступает центральное правительство страны, считая его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, выступающие за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в Вашингтоне и ряде европейских стран.