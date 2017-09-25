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СМИ: военный советник руководителя Ирана пригрозил полной блокадой Иракского Курдистана

Международная панорама
25 сентября, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми подтвердил информацию СМИ о закрытии границы с курдским регионом Ирака

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Все государства, имеющие общие границы с курдской автономией Ирака, готовы закрыть свои пограничные терминалы для Иракского Курдистана после проведения там референдума о независимости. С таким утверждением выступил в понедельник военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, бывший командующий Корпусом "стражей исламской революции" генерал Яхья Рахим Сафави.

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"Страны, прилегающие к региону Курдистан, закроют свои границы с регионом", - приводит слова Сафави телеканал "Аль-Маядин".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми подтвердил информацию СМИ о закрытии границы с курдским регионом Ирака. "Мы закрыли наши границы для Иракского Курдистана в соответствии с официальным запросом со стороны правительства Ирака. Мы уважаем принципы территориальной целостности и суверенитета Ирака и считаем любые инициативы, направленные против этого, ошибочными", - цитирует представителя МИД агентство Mehr.

Как заявил на минувшей неделе секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, Иран "признает только те соглашения, которые были подписаны с Багдадом", а плебисцит и отделение Курдистана от Ирака "автоматически отменит все соглашения по безопасности с ИРИ и приведет к закрытию с ним сухопутной границы".

Голосование по референдуму о независимости Иракского Курдистана проходит в понедельник на территории автономии. Против его проведения выступает центральное правительство страны, считая его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, выступающие за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в Вашингтоне и ряде европейских стран.

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Темы
Ирак: кризис государственности Референдум в Иракском Курдистане
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Хаменеи, Али
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