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Лейбористы высказались за сохранение доступа к общему рынку ЕС после Brexit

Международная панорама
25 сентября, 14:47 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, сентября. /ТАСС

Эта позиция противоречит подходу, которого придерживается правящая Консервативная партия

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ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Британский теневой министр по вопросам Brexit Кир Стармер выступает за такую итоговую сделку между Лондоном и Брюсселем, которая позволила бы Великобритании после выхода из Евросоюза иметь доступ к общему рынку ЕС. Об этом политик из Лейбористской партии заявил, выступая в понедельник в Брайтоне на партийной конференции основной оппозиционной силы. Его выступление транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.

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"Если бы мы были в правительстве, мы создали бы отношения нового прогрессивного партнерства с ЕС, - сказал Стармер. - Мы согласовали бы такую итоговую сделку, которая гарантировала бы продолжение взаимодействия и сотрудничества с нашими партнерами в ЕС во всех областях, такую сделку, которая бы сохранила преимущества таможенного союза и единого рынка".

Эта позиция противоречит подходу, которого придерживается правящая Консервативная партия. Лидер тори Тереза Мэй, выступая 22 сентября с программной речью по Brexit во Флоренции, вновь заявила о том, что, выйдя из ЕС, Великобритания покинет общий рынок и таможенный союз Евросоюза.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице, спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

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Персоны
Мэй, Тереза
Темы
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Страны
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