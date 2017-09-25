Лидер "свободных демократов" ФРГ: для снятия санкций с РФ нужны шаги со стороны Москвы

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер считает, что для снятия санкций с России нужны определенные шаги со стороны Москвы. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

"Для СвДП неприемлемо то, что предложил глава МИД Зигмар Габриэль, а именно одностороннее снятие санкций без определенных шагов Москвы", - сказал он. "Для нас важна увязка последствий [санкций] и готовности к диалогу", - пояснил глава партии, которая может войти в правящую коалицию после выборов в Бундестаг.

Он также подтвердил свою позицию о необходимости вынести вопрос вокруг Крыма за скобки отношений с Москвой. "Не стоит ожидать, что в этом вопросе быстро изменить позицию Кремля, поэтому надо будет посмотреть, как с этим конфликтом обойтись, чтобы, может, в перспективе его урегулировать", - сказал политик. По его словам, "свободные демократы" "никогда не были сторонниками нагнетания обстановки, не изучив прежде возможностей для разрядки".