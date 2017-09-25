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ДНР просит ООН помочь в передаче международному следствию останков жертв крушения Boeing

Международная панорама
25 сентября, 14:51 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 25, сентября. /ТАСС

На неделе ожидается приезд главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионы Фрейзер в Донбасс

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ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) просит ООН о содействии в передаче международной следственной группе останков предположительных жертв крушения малайзийского Boeing. Соответствующее официальное письмо уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова направила главе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионе Фрейзер.

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"С целью повышения качества расследования обстоятельств крушения, а также принимая во внимание нравственные аспекты, связанные с возвращением останков погибших пассажиров и членов экипажа, найденных на месте трагедии, обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в работе Совместной следственной группы в вопросе обеспечения забора останков жертв крушения и обломков самолета", - говорится в тексте письма, опубликованном в понедельник на сайте Донецкого агентства новостей.

По словам Морозовой, на текущей неделе ожидается приезд Фрейзер в ДНР, в ходе которого будет более детально обсужден вопрос участия ООН в процедуре передачи останков.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры ДНР при обследовании местности в районе крушения Boeing под Торезом нашли останки человеческих тел, предположительно жертв авиакатастрофы. Позднее Нидерландам было направлено официальное обращение, в котором республика выразила готовность передать фрагменты тел.

Пассажирский самолет "Boeing-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, две третьих из которых являлись подданными Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июле ее эксперты приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми будет проходить в Нидерландах по голландским законам.

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