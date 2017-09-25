Лидер "свободных демократов" Германии предложил обсудить возвращение РФ в G8

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БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Запад может продемонстрировать готовность к диалогу с Россией, обсудив возвращение страны в "Большую восьмерку".
Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Берлине глава Свободной демократической партии Германии, которая может войти в правящую коалицию по итогам выборов в Бундестаг, Кристиан Линднер.
"Готовность к диалогу в том числе подразумевает, чтобы, например, снова говорить в формате G8 c [президентом РФ] Владимиром Путиным", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что условием возможного снятия санкций с России, введенных ЕС в связи с ситуацией на востоке Украины, должны стать конкретные шаги со стороны Москвы. Линднер, однако, не стал конкретизировать, чего именно он ждет от российских властей.