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Лидер "свободных демократов" Германии предложил обсудить возвращение РФ в G8

Международная панорама
25 сентября, 15:09 UTC+3 БЕРЛИН 25, сентября. /ТАСС

Кристиан Линднер также заявил, что условием возможного снятия санкций с России должны стать конкретные шаги со стороны РФ

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Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер

Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер

© EPA-EFE/CARSTEN KOALL

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Запад может продемонстрировать готовность к диалогу с Россией, обсудив возвращение страны в "Большую восьмерку".

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Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Берлине глава Свободной демократической партии Германии, которая может войти в правящую коалицию по итогам выборов в Бундестаг, Кристиан Линднер.

"Готовность к диалогу в том числе подразумевает, чтобы, например, снова говорить в формате G8 c [президентом РФ] Владимиром Путиным", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что условием возможного снятия санкций с России, введенных ЕС в связи с ситуацией на востоке Украины, должны стать конкретные шаги со стороны Москвы. Линднер, однако, не стал конкретизировать, чего именно он ждет от российских властей.

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