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Новые ограничения на въезд в США

Международная панорама
25 сентября, 17:05 UTC+3

Президент Дональд Трамп расширил перечень стран, гражданам которых ограничен или полностью запрещен въезд в Штаты

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/James Lawler Duggan

Чад, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен попали в список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. В отличие от прошлых стоп-листов, носивших временный характер, новый запрет будет бессрочным. Президентский указ вступит в силу 18 октября. Это пересмотренная версия оригинального указа Трампа, который подвергся критике международного сообщества и стал поводом для многочисленных судебных разбирательств.

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