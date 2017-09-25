Новые ограничения на въезд в США

Чад, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен попали в список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. В отличие от прошлых стоп-листов, носивших временный характер, новый запрет будет бессрочным. Президентский указ вступит в силу 18 октября. Это пересмотренная версия оригинального указа Трампа, который подвергся критике международного сообщества и стал поводом для многочисленных судебных разбирательств.

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