Парламент Ирака проголосовал за увольнение чиновников, участвующих в курдском референдуме

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака одобрил в понедельник законопроект, предусматривающий отстранение от работы чиновников и госслужащих, принявших участие в проведении референдума о независимости курдского региона. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

В частности, документ предполагает прекращение выплат заработной платы вовлеченным в плебисцит должностным лицам, а также лишение их всех привилегий.

Курдские фракции в парламенте бойкотируют его сессии и не принимали участие в заседании. Ранее депутаты также проголосовали за закрытие всех погрантерминалов с Иракским Курдистаном в ответ на проводимый его властями референдум, а до этого центральное правительство потребовало от них передать под контроль Багдада пограничные пункты, включая аэропорты.

Голосование на референдуме по вопросу независимости Иракского Курдистана проходит в понедельник на территории автономии. Против его проведения выступает центральное правительство страны, считая его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, выступающие за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в Вашингтоне и ряде европейских стран.