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Меркель рассчитывает, что миграционный кризис в ЕС не повторится

Международная панорама
25 сентября, 16:05 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 25, сентября. /ТАСС

Канцлер ФРГ полагает, что такого развития событий удастся избежать благодаря гумпомощи странам Ближнего и Среднего Востока по линии ООН, а также соглашению по беженцам ЕС с Турцией

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БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Миграционный кризис в Европейском союзе, при котором в страны сообщества прибыло беспрецедентное число беженцев, не повторится благодаря предпринятым мерам. Надежду на это выразила в понедельник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Полагаю, что могу сказать - такое больше не повторится", - отметила она.

Глава кабмина перечислила факторы, благодаря которым такого развития событий удастся избежать в будущем. В их числе, по ее мнению, - гуманитарная помощь странам Ближнего и Среднего Востока по линии ООН, а также соглашение по беженцам ЕС с Турцией.

"Предпринят целый ряд мер, благодаря которым ситуация не повторится", - резюмировала она.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Германия
Персоны
Меркель, Ангела
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