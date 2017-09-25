Меркель рассчитывает, что миграционный кризис в ЕС не повторится

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БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Миграционный кризис в Европейском союзе, при котором в страны сообщества прибыло беспрецедентное число беженцев, не повторится благодаря предпринятым мерам. Надежду на это выразила в понедельник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Полагаю, что могу сказать - такое больше не повторится", - отметила она.
Глава кабмина перечислила факторы, благодаря которым такого развития событий удастся избежать в будущем. В их числе, по ее мнению, - гуманитарная помощь странам Ближнего и Среднего Востока по линии ООН, а также соглашение по беженцам ЕС с Турцией.
"Предпринят целый ряд мер, благодаря которым ситуация не повторится", - резюмировала она.