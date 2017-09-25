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СМИ: парламент Ирака потребовал от премьер-министра направить войска в спорные районы

Международная панорама
25 сентября, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По данным агентства, это связано с проведением в Иракском Курдистане референдума о независимости

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака потребовал от главнокомандующего, премьер-министра Хейдара аль-Абади направить войска в "спорные районы страны", в частности в провинцию Киркук. Об этом сообщило агентство KUNA со ссылкой на собственные источники в парламенте.

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По информации агентства, требование законодателей вызвано проходящим в Иракском Курдистане референдуме о независимости, против которого выступает Багдад. Плебисцит проходит также в де-факто подконтрольной курдским военизированным формированиям "пешмерга" провинции Киркук - северной нефтяной столице Ирака.

Ранее иракский премьер приказал силовым структурам обеспечить безопасность граждан страны на подконтрольных Иракскому Курдистану территориях.

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Персоны
Абади, Хейдар, аль-
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