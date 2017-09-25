Украина готовит против России иск по Донбассу

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Украина заканчивает подготовку большого иска против России из-за событий в Донбассе. Об этом заявил в понедельник министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Сейчас мы заканчиваем подготовку большой юридической позиции по Донбассу, так как мы это сделали по Крыму для Европейского суда по правам человека. Многие материалы будут приобщены в Международный суд в ООН, который слушает дело в Гааге в следующем году", - сказал министр.

При этом он отметил, что Украина не может объединить все иски, которые она подала против России, в один. "Это технически невозможно", - отметил Петренко.

Министр напомнил, что на сегодняшний день есть ряд исков в различных судах, в том числе два иска в Международный суд ООН, касающиеся "дискриминации украинцев в Крыму и запрета финансирования терроризма со стороны Российской Федерации". "Есть пять исков в Европейском суде по правам человека. Есть ряд исков, которые подали государственные компании к Российской Федерации, связанные с утратой имущества на территории Крыма и Донбасса", - пояснил Петренко.