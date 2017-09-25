МИД Ирана заявил, что республика не закрывала сухопутную границу с Иракским Курдистаном

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сухопутная граница Ирана с Иракским Курдистаном остается открытой. Об этом, как передает телеканал "Ас-Сумария", говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Ирана.
Ранее официальный представитель ведомства Бахрам Гасеми сообщил, что "по просьбе иракского правительства сухопутная и воздушная границы с курдским регионом были закрыты". "Мы закрыли наши границы для Иракского Курдистана в соответствии с официальным запросом со стороны правительства Ирака. Мы уважаем принципы территориальной целостности и суверенитета Ирака и считаем любые инициативы, направленные против этого, ошибочными", - цитировало его агентство Mehr.
Между тем, как уточнили в МИД Ирана, спикер ведомства "по ошибке упомянул термин сухопутная граница". "Она остается открытой", - отмечается в коммюнике министерства.
В воскресенье Тегеран по просьбе Багдада приостановил авиасообщение с Иракским Курдистаном накануне референдума о независимости, против которого выступает Исламская Республика. Как заявил на минувшей неделе секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, ИРИ "признает только те соглашения, которые были подписаны с Багдадом", а плебисцит и отделение Курдистана от Ирака "автоматически отменит все соглашения по безопасности с ИРИ и приведет к закрытию с ним сухопутной границы".