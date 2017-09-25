Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Возглавляемый Ангелой Меркель блок консерваторов ожидаемо победил на воскресных парламентских выборах в Германии, однако его результат - 33% голосов избирателей - оказался самым низким за все 12 лет правления "железной канцлерин". И хотя нет сомнений в том, что Меркель в четвертый раз подряд возглавит правительство ФРГ, вопрос о формировании правящей коалиции пока остается открытым.

Прежний партнер возглавляемого Меркель блока ХДС/ХСС - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - показал на воскресных выборах свой наихудший за всю историю результат (20,5% голосов) и уже объявил о переходе в оппозицию, хотя сама Меркель и не исключила возможности переговоров. После отказа СДПГ от коалиции остается лишь один вариант: формировать ее с участием Свободной демократической партии (СвДП, 10,7%) и "Зеленых" (8,9%).

Помимо них, в бундестаг впервые пробилась право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ, 12,6%), что многие обозреватели уже сравнили с политическим землетрясением, и прошла Левая партия (9,2%).

С учетом всех этих результатов возникает резонный вопрос: чем итоги парламентских выборов в ФРГ могут обернуться для российско-германских отношений?

Интерес Москвы

Кремль не спешит давать оценку итогам выборов в Германии, ожидая большей ясности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы внимательно наблюдаем за информацией, которая поступает из Германии, результаты анализируются. Конечно, когда будет формализована вся информация, президент даст соответствующую оценку", - сказал Песков.

"Мы будем очень внимательно отслеживать. Германия является важным партнером России в плане торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Поэтому все, что там происходит, представляет для нас большой, особенный интерес", - добавил он.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал результаты выборов "в значительной степени предсказуемыми". По его мнению, итоги выборов "отражают общий кризис всей Европы, связанный и с социально- экономической ситуацией, и с миграционной составляющей". В Европе, считает Слуцкий, "наблюдается поиск новой идеи, которая может помочь вернуть европейцам их свободу выбора и независимость от политики большого заокеанского брата".

Депутат выразил надежду на то, что "в таком составе немецкий парламент будет работать конструктивно, без противоречий", и пообещал: "Со своей стороны, в Госдуме будем стараться наращивать взаимодействие с Бундестагом и искать новые подходы для сотрудничества".

Надежду на нормализацию отношений между Москвой и Берлином выразил и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Я надеюсь, что в Германии понимают, что с Россией надо восстанавливать отношения в полном объеме, потому что это бьет и по немецкой экономике, а главное - по настроениям немецких избирателей", - сказал политик.

По его мнению, потеря голосов правящей партией на выборах стала сигналом для Меркель, что надо отказываться от откровенной русофобии. Джабаров выразил убеждение в том, что Москве и Берлину надо совместно решать многие вопросы, в том числе миграционные.

Курс Меркель

На самом деле у сдержанного оптимизма, с которым российские политики комментируют итоги выборов в Германии, есть определенные основания. Еще в период предвыборной кампании лидер СДПГ Мартин Шульц выступал за пересмотр позиции Берлина в отношении Москвы, в том числе возможное ослабление санкционной политики. С аналогичными заявлениями выступал и министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который представляет социал-демократов в пока еще продолжающем работу правительстве. После выхода из правящей коалиции и перехода в оппозицию СДПГ, не исключено, сможет даже в какой-то степени усилить свое влияние на формирование внешней политики или по крайней мере активизировать попытки такого влияния, поскольку не будет связана партнерскими обязательствами.

Тем временем СвДП, которая может занять в правящем альянсе место СДПГ, тоже демонстрирует желание поменять политику Берлина на российском направлении. Выступая в понедельник на пресс-конференции, лидер СвДП Кристиан Линднер заявил о необходимости нормализации отношений с Россией, предложив, в частности, рассмотреть вопрос о возможности воссоздания формата "большой восьмерки" с участием РФ. "Готовность к диалогу в том числе подразумевает, чтобы, например, снова говорить в формате G8 c [президентом РФ] Владимиром Путиным", - сказал Линднер.

По его мнению, для отмены антироссийских санкций нужны определенные шаги со стороны Москвы. "Для СвДП неприемлемо то, что предложил глава МИД Зигмар Габриэль, а именно одностороннее снятие санкций без определенных шагов Москвы", - сказал Линднер, добавив: "Для нас важна увязка последствий [санкций] и готовности к диалогу".

Глава СвДП также подтвердил свою позицию о необходимости вынести вопрос вокруг Крыма за скобки отношений с Москвой. "Не стоит ожидать, что в этом вопросе удастся быстро изменить позицию Кремля, поэтому надо будет посмотреть, как с этим конфликтом обойтись, чтобы, может, в перспективе его урегулировать", - сказал политик. По его словам, "свободные демократы" "никогда не были сторонниками нагнетания обстановки, не изучив прежде возможностей для разрядки".

Таким образом, Меркель, которая является сторонницей более жесткого курса в отношении Москвы, придется в той или иной степени считаться с мнением "свободных демократов", ведь без их участия правящая коалиция не сможет существовать.

Известное влияние на формирование политики Берлина на российском направлении могут попытаться оказать и стоящие на противоположных краях политического спектра АдГ и Левая партия. Во время предвыборной кампании представители обеих политических сил выступали за отмену санкций, вредящих прежде всего самой германской экономике, и за нормализацию отношений с Россией. В частности, лидер партийного списка АдГ Александер Гауланд даже назвал Крым "исконно русской территорией", которая "не может вернуться к Украине". А уже после выборов он пообещал вернуть в Бундестаг культуру политических дебатов.

"Назовите мне хоть одни нормальные дебаты [в Бундестаге], которые велись бы о России или о скандале вокруг Агентства национальной безопасности, - сказал он. - Мы хотим ввести культуру дебатов, чтобы люди понимали, почему правительство принимает те или иные решения".

В свою очередь лидеры Левой партии и в ходе предвыборной кампании, и уже после завершения выборов неоднократно заявляли, что отмена антироссийских санкций и нормализация отношений между Берлином и Москвой является их неизменной и последовательной политикой.

"Русские идут"

Российский фактор проявился на определенном этапе предвыборной кампании в Германии, когда представители правящих кругов принялись рассуждать о возможном "вмешательстве русских" по аналогии с выборами в США и Франции. Однако за несколько месяцев до голосования этот тезис сошел на нет, поскольку исход волеизъявления граждан стал известен заблаговременно, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев на своей странице в Facebook отметил, что лозунг "русские идут" возникает только в двух случаях: либо когда совсем не получилось, либо когда непонятно, что получится, и нужно наивную публику дополнительно запугать. При этом сенатор убежден, что ответ русо-параноиков: "а доказательств на этот раз не нашлось" - не выдерживает критики по той простой причине, что их и раньше ни разу не было.

Он привел в пример выборы президента во Франции, где шансы кандидата Эмманюеля Макрона были не столь очевидными - и "русская версия" держалась на плаву до последнего. "И так везде. Безотказная технология", - заметил Косачев, отметив, что на самом деле она ничего не решает, а во многих случаях и усугубляет.

"Но за роковые ошибки одних (что на выборах, что на войнах) расплачиваться предлагают другим. Не проще и не легче от этого никому, кроме авторов. А русофобствующая часть Запада выглядит все циничнее и примитивнее, до противного", - заключил глава международного комитета Совфеда.