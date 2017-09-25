Sky: власти Иракского Курдистана на час продлили референдум о независимости

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Голосование на организованном в понедельник референдуме о независимости Иракского Курдистана продлено на час. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Участки, как ожидается, должны закрыться в 19:00 по местному времени (совпадает с московским).
Официальные результаты референдума будут озвучены в течение суток.