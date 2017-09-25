Sky: власти Иракского Курдистана на час продлили референдум о независимости

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Голосование на организованном в понедельник референдуме о независимости Иракского Курдистана продлено на час. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Участки, как ожидается, должны закрыться в 19:00 по местному времени (совпадает с московским).

Официальные результаты референдума будут озвучены в течение суток.