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СМИ: более 70% избирателей проголосовали на референдуме в Иракском Курдистане

Международная панорама
25 сентября, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Результаты референдума о независимости будут объявлены в течение суток

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на референдуме о независимости Иракского Курдистана на 17:30 по местному времени (совпадает с московским) составила 73%. Такие данные Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму сообщил в понедельник телеканал Rudaw.

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По информации телеканала Sky News Arabia, избирательные участки продлили работу на час и закроются в 19:00 мск.

Результаты плебисцита будут озвучены в течение суток. В списках избирателей зарегистрировано в общей сложности 5,2 млн человек.

Иракские курды голосуют в понедельник на референдуме о независимости их региона. Этот односторонний шаг властей Иракского Курдистана был крайне негативно воспринят официальным Багдадом, который пообещал сохранить единство страны всеми возможными способами. С критикой плебисцита выступили также многие государства региона и мировые державы.

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