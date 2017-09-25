СМИ: более 70% избирателей проголосовали на референдуме в Иракском Курдистане

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на референдуме о независимости Иракского Курдистана на 17:30 по местному времени (совпадает с московским) составила 73%. Такие данные Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму сообщил в понедельник телеканал Rudaw.
По информации телеканала Sky News Arabia, избирательные участки продлили работу на час и закроются в 19:00 мск.
Результаты плебисцита будут озвучены в течение суток. В списках избирателей зарегистрировано в общей сложности 5,2 млн человек.
Иракские курды голосуют в понедельник на референдуме о независимости их региона. Этот односторонний шаг властей Иракского Курдистана был крайне негативно воспринят официальным Багдадом, который пообещал сохранить единство страны всеми возможными способами. С критикой плебисцита выступили также многие государства региона и мировые державы.