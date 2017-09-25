В Турции заявили, что поставки С-400 начнутся в течение двух лет

АНКАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет. Об этом, как сообщает телеканал A Haber, заявил замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Я не хочу называть определенную дату, потому что ведутся переговоры, чтобы ее приблизить. Но могу сказать, что поставки С-400 начнутся в течение минимум двух лет", - сказал он.

12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, и он готовится к исполнению.

Отмечается, что Эрдоган может обсудить тему поставок С-400 с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре 28 сентября.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.