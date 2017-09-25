МИД КНДР: Пхеньян вправе сбивать бомбардировщики США после "объявления войны" Трампом

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ООН, 25 сентября. /ТАСС/. КНДР рассматривает высказывания президента США Дональда Трампа как объявление войны и оставляет за собой право принимать ответные меры, в том числе сбивать стратегические бомбардировщики США в регионе. Об этом заявил в понедельник журналистам МИД КНДР Ли Ён Хо.
"Так как Соединенные Штаты объявили нашей стране войну, мы имеем полное право принимать контрмеры, в том числе вправе сбивать стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны", - сказал министр.
Он также подчеркнул, что Пхеньян рассматривает "все варианты действий" в отношении США.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.