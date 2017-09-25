ЕС: вопрос транзитного периода по Brexit может решиться после прогресса по приоритетам

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания смогут договориться о транзитном периоде после выхода королевства из состава сообщества только после того, как будет достигнут прогресс по основным приоритетам на переговорах. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Дискуссия по транзитному периоду может быть начата только тогда, когда у нас будет соглашение об упорядоченном выходе [Великобритании]. Права граждан, Ирландия и финансовый вопрос - нам нужен прогресс по этим вопросам, как никогда, чтобы построить доверие между Брюсселем и Лондоном", - сказал Барнье.

По его словам, странам-членам ЕС предстоит рассмотреть запрос Лондона о двухлетнем транзитном периоде. "Любой транзитный период должен соблюдать финансовые рамки единого рынка ЕС, ведь мы говорим о продлении законодательства ЕС на некоторое время", - отметил переговорщик ЕС.

22 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась за то, чтобы переходный период после выхода страны из состава ЕС продлился два года. "Как долго продлится этот период, будет определяться лишь тем, как много времени потребуется, чтобы подготовить и воплотить в жизнь новые процедуры и новую систему, которая будет определять наше новое партнерство. Эти обстоятельства требуют период по имплементации сделки продолжительностью два года", - сказала Мэй.