Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС: вопрос транзитного периода по Brexit может решиться после прогресса по приоритетам

Международная панорама
25 сентября, 19:52 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 25, сентября. /ТАСС

В числе приоритетных тем главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье назвал вопрос соблюдения прав граждан, вопрос о статусе Ирландии, а также "финансовый вопрос"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания смогут договориться о транзитном периоде после выхода королевства из состава сообщества только после того, как будет достигнут прогресс по основным приоритетам на переговорах. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Смотрите также

Во избежание хаоса: что нужно знать о британском билле об отмене законов ЕС

"Дискуссия по транзитному периоду может быть начата только тогда, когда у нас будет соглашение об упорядоченном выходе [Великобритании]. Права граждан, Ирландия и финансовый вопрос - нам нужен прогресс по этим вопросам, как никогда, чтобы построить доверие между Брюсселем и Лондоном", - сказал Барнье.

По его словам, странам-членам ЕС предстоит рассмотреть запрос Лондона о двухлетнем транзитном периоде. "Любой транзитный период должен соблюдать финансовые рамки единого рынка ЕС, ведь мы говорим о продлении законодательства ЕС на некоторое время", - отметил переговорщик ЕС.

22 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась за то, чтобы переходный период после выхода страны из состава ЕС продлился два года. "Как долго продлится этот период, будет определяться лишь тем, как много времени потребуется, чтобы подготовить и воплотить в жизнь новые процедуры и новую систему, которая будет определять наше новое партнерство. Эти обстоятельства требуют период по имплементации сделки продолжительностью два года", - сказала Мэй.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пхеньян заявил, что имеет право сбивать бомбардировщики США
2
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
3
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
4
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
5
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Украина готовит против России иск по Донбассу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама